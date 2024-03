Bolti Eesti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon avaldas kuuendat hooaega alustades heameelt, et elektrilised kergliikurid on saanud osaks transpordisüsteemist. “Elektrilise tõuke- või jalgrattaga sõitmine on linnas liikumiseks vaieldamatult kõige mugavam, kiirem ja keskkonnasõbralikum viis. Nõudlus nende järele kasvab iga aastaga, mistõttu on meie eesmärk pidevalt teenust paremaks muuta,” kinnitas ta.