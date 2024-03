Lugeja küsib ⟩ Mai keskust enam ei eksisteeri. Kas sealse bussipeatuse nimi muutub?

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar märkis, et asja üle alles mõeldakse, kuid võimalik, et nimi jääb samaks. «Tavaliselt pannakse nimi, mis on piirkonnas tuntud ja levinud,» märkis ta. «Inimesed teavad seda kohta Mai keskusena. Nimi iseloomustab piirkonda, mitte konkreetset hoonet ja seetõttu tundub endise nime alles jätmine mõistlikuna.»