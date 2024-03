Loodus linnas: Pärnu rannaniidu servas tegutsevad taas koprad

Tervise Paradiisi juures rannaniidu servas on koprad asunud taas usinasti võsa langetama.

Kevade saabudes on Pärnus Kanali tänava lõpus Tervise Paradiisi lähistel kergliiklustee ääres taas näha hulga kopra tegutsemise jälgi. Võsa, põõsaid ja puid on läbi näritud ja oksad maha langenud. Osas kohtades on püsti vaid teravaks näritud tüvetüükad.