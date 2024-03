Galerii ⟩ Ukraina keskus on sõjapõgenike kodune kohtumispaik

Keskusesse tulevad lapsed näiteks pärast koolipäeva või lasteaiast, kui ei ole saanud sina peale seal magamisega. Ühtlasi saavad hoitud need lapsed, kes on alles Pärnusse saabunud ja kel lasteaiakohta veel pole. Emadele, kes tulid enamasti ainult lastega ja kellel pole siin sõpru ega lähedasi, on säärane tugi väga vajalik. Eeskätt selleks, et saaks tööl käia.