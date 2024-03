Eesti munatoodang suureneb, kuid oma rahvast veel ära ei toida

Statistikaameti juhtivanalüütiku Ege Kirsi sõnul on munatoodang viimastel aastatel taas veidi kasvama hakanud, seda pärast viis aastat tagasi toimunud järsku vähenemist, mida põhjustasid salmonelloosipuhangud.

Põhilise osa munatoodangust annavad üksikud suurettevõtted, kes mõjutavad ka enim toodangu kasvu ja kahanemist. Väiksemates majapidamistes ja põllumajanduslikes kodumajapidamistes on munatootmine viimase kümnendi jooksul vähenenud.

Möödunud aastal tarbiti 20 300 tonni mune, mis on veidi rohkem kui aasta varem. Eestisse imporditi mullu 10 900 tonni munatooteid, millest 70 protsenti moodustasid tervel kujul munad. Kanamunade impordist pärines ligi pool Lätist, lisaks tarbime veel Leedust ja Poolast pärit mune. Munade eksport oli 2023. aastal 1600 tonni. Toodangu, impordi ja ekspordi järgi arvestades on Eesti munadega isevarustatuse tase 55 protsenti ehk umbes iga teine söödud muna on kodumaine.