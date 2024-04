Jaanuari lõpus kirjutasime, et Tallinna maantee ja Ehitajate tee ristmikul on palju viltu vajunud liiklusmärke ja valgusfoore, mis on saanud vigastada liiklusõnnetuse või talihoolduse käigus. Praegu käivad seal aga tööd, et need korda teha.