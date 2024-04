Kunstikonkursil kerkis esile päästeameti uus värvigamma

Päästeameti Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnutsi on võidutöö päästjate kaitseriietuse tulevikuvärvides.

“Päästeamet vahetab oma senise sinise riietuse välja liivakarva, kollakates toonides rõivaste vastu, seega on päästjate riietus tulevikus võidutööga samas värvigammas. Sümpaatne on, et klaaspannoos leiab pisut politseile omast sinistki,” ütles Soodla.