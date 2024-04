Aastaid kestnud parkimismure lahendus on joonimise kaugusel

Kolme aasta eest ilmus Pärnu Postimehes uudislugu, milles linnarahvas avaldas kartust, et ühishoone rajamise tõttu tekib ümbruskonnas probleeme parkimisega. Seda põhjusel, et hoone kahele kinnistule kavandati 130 autokohta, millest 20 on mõeldud klientidele. Hoones asus tööle aga pea 370 inimest.