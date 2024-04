"Meile oli ootamatu juba finaali jõudmine, see on päris suur auhind. Oleme rahul ja tänulikud, et nii paljude firmade seast sinna saime. Kui finaali pääsemisest teada saime, hakkasime õpetajaga ette valmistama, kuidas esineme. Disainisime mitu tundi stendi ja tegime proovi. Lavaesinemisel polnud meil kindlat teksti, oli vaid plaan, kuna me ei tahtnud lugeda paberilt," jagas Ivanov esimesi muljeid.