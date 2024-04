Ringkonnakohus leidis, et väikekooli kärpimine oli seaduslik

Põhja-Pärnumaa vallavolikogu võttis mullu jaanuaris vastu otsuse kärpida Pärnjõe kooli viimane kooliaste. Kogukonnakooli põhikoolina säilimise toetuseks loodi petitsioon, millele näitas poolehoidu üle 400 inimese. Valla otsust see ei kõigutanud ja lapsevanemad võtsid ette kohtutee. Asjaajamise võttis enda peale kahe Pärnjõe kooli kolmandas kooliastmes õppinud lapse ema Kadri Michelis.

Eelmise aasta 29. mail otsustas Tallinna halduskohus, et pole põhjust tühistada üheksaklassilise Pärnjõe kooli kolmanda kooliastme sulgemist. Kohus jättis Michelise kaebuse rahuldamata, sest leidis, et vallavolikogu otsus on õiguspärane ja kaebaja lastele jätkuvalt tagatud võimalus omandada põhiharidus.