Emadepäeval lehvivad Eesti lipud emade auks

Emadepäev on perekondlik tähtpäev, see tähendab, et ennekõike pööravad tähelepanu oma emale just nende lapsed. Siiski on oluline märgata ja tunnustada ema roll ka kogu- ja ühiskonnas laiemalt. Emade auks korraldatakse kontserte ja teisi pidulikke koosviibimisi. Rahvusringhääling (ERR) kannab kell 11.15 üle emadepäeva kontserdi Türi kultuurikeskusest. Türilt tervitab kõiki Eestimaa emasid president Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega.