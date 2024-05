Elupõlised looduskaitsjad pärjati kaaluka preemiaga: Kõige kõrgem auhind, millest keegi unistada võib, põhimõtteliselt on lagi käes

Ligi 35 aastat looduskaitsega tegelenud Aleksei Lotman märkis peale auhinna vastu võtmist, et Kumari preemiad on elutöö auhinna hõngulised ja vanusega seotud. "Kindlasti on see südantsoojendav. Iga tunnustus on alati natuke ka segadust tekitav. Aga alati on oluline, kui head kolleegid tunnustavad, sest ega ennast ju ei oska objektiivselt hinnata."