Galerii Võilillefestival tegi pai kõhule ja hingele

Võilillefestival toimus tänavu 14. korda. Nende aastatega on ilmselt vähemalt pärnumaalastele hästi selgeks tehtud, et võilill ei ole vastik umbrohi. Suure panuse sellesse on andnud taimetark Mercedes Merimaa, kes festivalil esitles oma värsket Annika Põltsamiga koostöös valminud raamatut “Väekad maitsed metsast ja soost, aiast ja aia tagant”.