Lilli põletanud lapsed põhjustasid maastikupõlengu

Kell 15.34 teatati häirekeskusele, et Pärnus Kalevi puiesteel põleb kahes paigas metsaäärne kraaviperv. Sündmuskohal selgus, et tulekahju oli alguse saanud tikkudega mänginud lastest, kes panid põlema äraõitsenud võililli. Paraku lendusid põlevad lilleseemned tuulega metsa alla, kus süütasid kahes kohas ka pinnase. Päästjad kustutasid ligemale 70 ruutmeetrile levinud maastikupõlengu kell 15.52. Lastele selgitati tulega mängimise ohtlikkust.

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel näitab, et Eesti loodus on väga kuiv ja nii tulega ümber käies kui mootorsõidukiga liikudes peab olema eriti hoolas. “Looduses lõket tehes või grillides tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest isegi väike eksimus lahtise tulega võib kaasa tuua rängad tagajärjed. Unarusse jäetud lõkkest saab väga lihtsasti alguse tulekahju, mis seab ohtu looduse, inimesed ja nende kodud,” hoiatas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits.

Mooritsa näite järgi puhub tuul lõkke kiiresti laiali, tuli levib kuival maapinnal väga nobedasti ja nii võib puhkeda ulatuslik maastikupõleng, mida kontrolli alla saada on väga raske. “Niisugusel ajal soovitame looduses tuld teha ainult selleks ette nähtud kohtades ja järgida tuleohutusnõudeid,” rõhutas Moorits ja soovitas tuld teha vaid vaikse tuulega, jälgides, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida hoonetest ja metsast ohutus kauguses. “Lahtist tuld ei tohi jätta valveta. Lõkkel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng,” selgitas päästjate kõneisik.