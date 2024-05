Enim õnnetusi juhtus metalli- ja puidutööstuses ja ehituses

Kogu riigis on inspektsiooni hinnangul suur probleeem masinad ja seadmed, millelt on kaitseseadised eemaldatud. Kaitsepiirete eemaldamist põhjendatakse, et need segavad töötamist, halvendavad nähtavust ja tootmiskiirus langeb. Küll on kaitsekate hädavajalik, et töötaja jääks terveks ja töövahendi liikuv osa, näiteks saeketas, ei vigastaks töötajat. Töövahendite puhul on veel murekoht hädaseiskamisseadiste puudumine või esineb töökeskkondi, kus see on purunenud ega ole parandatud.