Spordiklubi elektrivõlg katkestas mobiilitugijaama töö

Kahtlus, et spordiklubile TuPo antud majas Pärnus Lille 1b ei toimu raskejõustikutrennid, mille tarvis spordiklubi hoonestusõiguse lepingu alusel veerand sajandiks Pärnu linnalt hoone sai, tekkis siis, kui linnavara eest vastutavad ametnikud püüdsid korduvalt võimlasse siseneda, kuid uksed olid lukus ja puudus ka info lahtioleku kohta. Spordiklubil puudub veebileht ja mujaltki ei leitud teavet, kuidas on võimalik Pärnu linna elanikel tegelda Lille 1b raskejõustikuga. Seejärel otsustas Pärnu linnavolikogu märtsis, et tahab neid ruume tagasi ega rahuldanud mais spordiklubi vaiet.