Lääneranna vald tahab Lihula uue koolimaja tarvis ehitajalt laenu võtta

Vallavanem Ingvar Saare teatel ei tähenda hankega saadud pakkumus aga seda, et mainitud summa eest hoone ehitatakse. Ta täpsustas, et pakkumus hõlmab kogu hoone ehitust: kaasa arvatud väliala ühes valgustusega. Need kõik ei ole aga koolitööks vältimatult vajalikud. Saare ütlust mööda on tehtud valik, mida saab jätta teise etappi. "Me ei pea kogu projekti täielikult esimeses etapis ellu viima," sõnas ta.