Kui portaalis Uued Uudised on esimene kirjatükk partei esimehe Martin Helme EKRExiti-teemaline pöördumine erakonnakaaslastele, siis Jaak Madisoni somest refereeritud nupukese, milles pühapäeval Europarlamenti valitud saadik annab teada erakonnast lahkumisest, leiab alles lehe alumisest osast. Selles on esile toodud Madisoni tänusõnad oma toetajatele ja lubadus, et uut parteid ta ei otsi ja jätkab konservatiivse maailmavaate kursil. Sisulist põhjendust, mille avaldas muu meedia, ennast rahvuskonservatiivseks info-arvamusportaaliks tituleerivast kanalist ei leia.