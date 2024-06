Kuhu sööma minna? Sadu tuhandeid neelanud päkapikumajas pakutakse põnevaid värskeid mereande

​Algusest saati oli Sillaotsadel plaan maja korda teha. Vana kinnisvara ostes teadsid nad kohe, et omanikuna lasub õlul suur vastutus. “Ei saa ju lasta ajalool hävineda, eriti veel, kui tegemist on kesklinnas asuva muinsuskaitsealuse objektiga,” räägib pere naispool, kelle jutu järgi oli ehitis amortiseerunud ja korraliku toidukoha pidamiseks ka väike. Et Sillaotsad lõpetasid paar aastat varem samuti ajaloolise väärtusega kodumaja renoveerimise, teadsid nad väga hästi, et valitud tee ei saa lihtne olema.