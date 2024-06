Vaadake, millised Pärnu söögikohad teenisid peresõbraliku toitlustusasutuse tunnustuse

Eesti lasterikaste perede liidu president Aage Õunap ütles, et tänavune arvukas peresõbralike toidukohtade nimekiri näitab: üha enamatele restoranidele on ka laste võõrustamine puhas rõõm. “Kuidas pakkuda tervele perele head toitu ja väärtustada lastega väljas söömist, teavad kõige paremini just peresõbralikud toidukohad, kes on inspiratsiooniks ja eeskujuks kõikidele Eesti toidukohtadele,” lausus ta.