Galerii Jaanide eel hakkab liiklus suvepealinnas taas sujuma

Pärnu linna kolmanda autosilla projektijuht Uno Kask märkis, et Rääma-Raba ristmik oli kavas avada 1. juulil, kuid ehitajad said teha tööd hea tempoga ja ilmataat soosis tee-ehitust. Praegu jääb ringristmikul kiirusepiiranguks 30 kilomeetrit tunnis ja teekattele jooni ei tule, kuna viimane asfaldikiht on puudu. Märgistatakse siis, kui sild valmis.