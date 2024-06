Harrastuspüügiload kallinevad

Harrastuspüük on väga populaarne vaba aja veetmise viis, mis peale looduses viibimise ja vaimse heaolu võib boonusena anda püüdja lauale värske toidupoolise. Seejuures tuleb püüdjatel arvestada, et kalad on Eesti loodusvara, mille kasutamiseks on enamikul juhtudest kohustus tasuda keskkonnatasu harrastuspüügiõiguse näol.