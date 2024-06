Pärnu linnavalitsuse liikluse peaspetsialist Toomas Tammela rääkis, et foori paigaldamise eesmärk on tagada liiklejatele senisest ohutum teeületus. Samal ajal tuletas ta meelde, et liiklusohutuse tagavad eelkõige liiklejad, kes teistest hoolivad ja liikuskorraldusvahendeid järgivad.