RMK paigaldas metsas lõkketegemise ärahoidmiseks Valgeranda grillialuse

Õpilasmalevas suve hakul Valgeranna puhkealal metsaalust koristamas käinud Kristofer, Kaur ja Anngret tõdesid, et lõkkeasemeid on metsa all rohkem kui kahel käel sõrmi.

“Viimasel ajal on küll sadanud, aga kui kuivaga metsaalune põlema läheb, siis sellele piiri panna on väga keeruline ja ilmselt põleks kõik kuni suure teeni maha. Tavaliselt on mere ääres ka veidi tuult, mis tulele hoogu annaks,” arvas ta ning märkis, et linna uus parkimiskord, millega tasulise parkimise ala laienes ja tasud tõusid, on survet linnast kiviviske kaugusel asuvale rannale suurendanud silmaga nähtavalt. “Nädalavahetusel on isegi teeäär nii tihedalt täis pargitud, et vaba kohta naljalt ei leia. Rannas on inimesed külg külje kõrval. Mitu tuhat inimest on siin kindlasti.”