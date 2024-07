Koeraga muuseumi Millisesse muuseumi lubatakse neljajalgse sõbraga?

Ehkki pole teaduslikult kinnitatud, kas muuseumis käimine mõjub koertele sama positiivselt kui inimestele, on see suurepärane võimalus suvel oma neljajalgse sõbraga kvaliteetselt aega veeta.

Koertekoolitaja Urve Lageda soovitab enne muuseumikülastust varuda piisavalt aega, et koer saaks uue keskkonnaga harjuda. "Tehke külastuse ajal vajadusel pause. Lemmikul võiks olla kõht pigem tühi, et teda vajadusel ka maiustega meelitada," soovitas koolitaja.

​Enne muuseumikülastust tasub end kurssi viia muuseumi eeskirjaga. Mõnesse muuseumisse on lubatud vaid väikesed sülekoerad või ainult rihmas-kotis koerad. Mõni muuseum lubab koeri vaid teatud näitustele ja hoonetesse. Nagu kahejalgsedki muuseumikülastajad, peaksid ka koerad hästi käituma ja ei tasu unustada, et muuseumiski on koerad omaniku vastutusel.