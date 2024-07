Nurka talu õuele sisenedes hakkab silma põnevaid detaile: vasakut kätt jääb näiteks tohutu suur maakivist ehitis, mille ukse kohal uhke kivikaar. "See on meie superkelder. Maa peal on ta sellepärast, et maa on siinkandis lihtsalt nii märg, et maa sisse ei saa midagi teha," tõdeb naine ja põhjendab, et läheduses asuv Tolkuse raba paikneb kõrgemal ja sealne vesi valgub mere poole. "Kevaditi oli vesi õuel üle kalossiääre. Nüüd me enam ei upu, kuna panime drenaaži ja kaevasime krundi ümber uued kraavid."