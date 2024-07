GRAAFIK Rannavalvuritel tuli tualetti kinni jäänud inimesele päästjad appi kutsuda

Turvafirma G4Si andmetel oli Pärnus rannakülastajate arv tavapärasest suurem juuni esimeses pooles, kui ilmataat hellitas meid ilusa ilmaga. Ranna külastatavuse tipp saabus siiski pärast jaanipäeva, kui 28. juunil meelitas soe päike Pärnu randa 10 000 inimest. See on eelmise aasta absoluutse rekordi kordamine, mullu sündis rekord juuli keskel.

G4Si kommunikatsioonijuht Maksim Tuul ütles, et Pärnu rannas on sel hooajal kaduma läinud juba üle kümne lapse, kes on küll õnneks üles leitud.