Kodu otsib pime Bocelli

Paraku on Bocelli ilmselt varasema ägeda silmapõletiku tagajärjel kaotanud täielikult ühe silma. Varjupaika saabudes oli ka tema teine silm väga halvas seisus. Kuna põletik tekitab pidevat valu ja nõuab ka pidevat ravi, tuli kassi aitamiseks haige silm eemaldada ning mõlemad silmad osaliselt kinni õmmelda.

Vaatamata nägemise puudumisele on Bocellil suur elutahe ning uudishimu maailma vastu. Iga päevaga on ta muutunud julgemaks ning mänguhimulisemaks. Ta saab suurepäraselt läbi teiste kassidega. Oma tulevases kodus on tal kindlasti pakkuda palju rõõmu ning armastust.