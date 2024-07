Pärnu abilinnapea sai riigikogu liige olla vaid mõne tunni

Talviste märkis, et oli eilse riigikogu teate üle tõesti üllatunud ega olnud niisuguse võimalusega arvestanud. “Üldjuhul on sellised asjad ikka enne teada. Küsisin erakonna peakorterist järele ja selguski, et kuna Võrklaev naaseb nüüd riigikokku, siis mina siiski riigikokku ei lähe. Seega sain riigikogu liige olla vaid mõne tunni,” märkis Talviste.