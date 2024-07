GALERII Kindral Kurvits lõi Pärnu linnaga käed

"See leping annab võimaluse edendada koostööd Pärnu kui sadamalinna ning meie mereväelaste vahel ja teisest küljest laeval tutvustada sõpruslinna sadamavisiitide käigus, sealhulgas välismaal," ütles mereväekapten Hanson. Ta lisas, et nüüd on suurimal mereväe laeval alati põhjust Pärnusse naasta.