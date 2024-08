Rumeeniast pärit võistlustuvi reis lõppes Pärnus kurvalt

Eesti loomakaitse seltsiga (ELS) võttis hiljuti ühendust vanem naine, kes andis teada, et Pärnust on leitud loid tuvi, kes ei söönud ega tahtnud lennata. Kuigi alguses arvati, et tegu võib olla kodutuviga, selgus hiljem, et see on hoopiski Rumeenia võistlustuvi.