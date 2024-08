Baltikumi suurim rannatennise turniir toimus Pärnus tänu Eestis ainulaadsele taristule

Suvepealinnas Baltikumi suurimal rannatennise turniiril võistles rekordarv – 282 – mängijaid vanuses 13 kuni 65 aastat. Korraldaja ning tennisetreener Ilona Poljakova sõnutsi langes valik just Düüni Pärnu plaaži kasuks, sest see on Eestis ainus koht, kus nii arvuka osalejaskonnaga rannatennise võistlust korraldada.