Hulk inimesi sai küberkurjamitelt petusõnumi

Rahvusvahelise ärinime Omniva all toimetav Eesti Post teatas, et tegu on pettusega ja nemad ei ole sõnumite saatmisega seotud. “Palume inimestel olla tähelepanelikud ja kahtlastele linkidele mitte vajutada,” manitses Eesti Posti innovatsiooni- ja tehnoloogiajuht Martti Kuldma ja kutsus kõiki üles hoiatama petturite eest ka oma lähedasi.

“Petturid kasutavad tehnikat, mille abil saavad nad muuta saatja nime või e-posti aadressi, et inimestele näiks, nagu see pärineks usaldusväärselt allikalt, näiteks Omnivalt,” selgitas Kuldma. “Tegelikult ei ole sõnum Omniva serveritest, vaid küberkurjategijatelt, kes on end konkreetse kaubamärgi nime taha maskeerinud.”

Esmaspäevane küberrünnak tõi kaasa postifirma klienditeenindusse pöördumiste laine. “Saime murelikelt ja tähelepanelikelt inimestelt ligemale 2500 kõnet ja tuhatkond e-kirja,” avaldas Kuldma.

Tehnoloogiajuhi andmeil on see tänavu juba kuues samalaadne rünnak ja Omniva ärinimi on ainult üks paljudest, mida petturid ära kasutavad. “Oleme inimesi teavitanud nii oma kodulehel kui eri sotsiaalmeediakanalites. Eile (esmaspäeval, 12.08, toim) pöördusime kohe CERTi poole, mis tegeleb riigi küberruumi seire ja intsidentide tõkestamisega. Lingi taga paiknev koduleht on raporteeritud ja Eesti klientidele tekib sinna lehele minnes hoiatus. Mõne päeva jooksul, rahvusvahelises koostöös, võetakse see leht maha.”