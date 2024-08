Kooliaasta alguses võib Pärnus bussiga tasuta sõita

Abilinnapea Irina Talviste sõnutsi on tasuta ühistranspordi pakkumine õppeaasta alguse puhul kujunenud Pärnus traditsiooniks, et uued õpilased saaksid mugavalt bussiliiklusega tutvuda ja vanemad tutvustada lastele nende igapäevast kooliteed. Samuti langevad need päevad kokku Jüri Jaansoni kahe silla jooksu ja 22. septembril tähistatava rahvusvahelise autovaba päevaga. “Propageerime tasuta bussisõiduga ühistransporti kui loodussäästlikumat liikumisviisi ning pöörame tähelepanu harrastusspordi ja füüsilise aktiivsuse olulisusele,” rääkis Talviste.