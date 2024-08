1200 tonni sõidutamine Erakordne vaatemäng: Vaata nagu muru kasvamist, aga ta liigub siiski

Sillaehitusplatsi lähistel jõe kallastel on alates esmaspäevast, kui sillakaare ligemale 220 meetri pikkune rännak algas, jälginud korraga kümned silmapaarid, teadlikematel kaasas binokkel, et sillakaare liikumist veelgi lähemale “tõmmata” ja käeulatuses telefon või fotoaparaat, et ajalooline sündmus talletada ja seda teiste huvilistega internetiavarustes jagada. Somest võib leida sillakaare liigutamisest viimastel päevadel kümneid postitusi.

“Sillakaare liigutamine on niivõrd aeglane, et ega palja silmaga selle liikumist näha olegi,” tunnistas Krošetskin, märkides, et oli Pärnus uudistamas ka esmaspäeval ja kui kümneteljelised moodultransporterid tohutut sillakaart tolle päeva hommikul kaldalt pealesõidusillani liigutasid, polnud näha, et nende rattad liikunuks. Ometi nihkus hiigelkonstruktsioon nagu nõiaväel jõe poole, kus pargasele kinnitatud tungimistornid selle ühe otsa enda kanda võtsid. Vaata nagu muru kasvamist!