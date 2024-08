ÜLESKUTSE Olgem septembris kained!

“Julgustame inimesi “Septembris ei joo” algatusega liituma, et saada teada, milline on enesetunne ilma pikemat aega alkoholi joomata. Alkoholist pausi võtmine on kasulik kõigile olenemata sellest, kui palju keegi alkoholi tarvitab. See on oluline samm enesest hooliva eluviisi poole,” sõnas Sammel.