Saarde kiriku remondi jätku toetab tuntud artistide esinemine

Kiriku peauks on kinni, selle taga on teenistussaali majaseenest puretud põrand üles võetud. Ülejäänud osas pole veel miski muutunud, kalendrisuve viimasel ja maal elamise päeval annavad kogukonnale olulise pühakoja remondi toetuseks siin heategevuskontserdi Kilingi-Nõmmest pärit Liisi Koikson ning Saarde vallaga seotud Anna Kaneelina ja Erki Pärnoja. Nende esinemise eel võtab tänujumalateenistusest osa Saare-Lääne piiskop Anti Toplaan.

Muinsuskaitsealuse pühakoja remondile kulub kopsakas summa ja etapiti jätkuvaks restaureerimiseks on kogudus kui töö eestvedaja eurosid taotlenud eri voorudest. Maapiirkondade konkurentsivõime suurendamise Leader-programmist toetas Pärnu lahe partnerluskogu aktiivse kogukonna meetmest kogudust 30 945 euroga, et kiriku kuus lõunakülje akent saaksid restaureeritud. Saarde vald võttis omaosaluse kümme protsenti enda kanda. Lõunakülje aknad ja uks on juba restauraatorite käes.