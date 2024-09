Galerii Oore hüdromeetriajaam pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Ehkki andmeid veetaseme kohta koguti Tori silla juures varemgi, algas mõõtmine Oore külas 1922. aasta 6. augustil. Sel, et mõõtmiskohaks valiti just jõekäänaku tagune koht asulast kolm kilomeetrit allavoolu, oli praktiline põhjus: jaam rajati tollase andmekoguja Aleksander Raudsepa kodutalu lähistele, kus ta edastas neid 1940. aastate alguseni. Pärast seda läks see töö kolmeks põlveks mõnesaja meetri kaugusel elavate Kiiskade kätte. Leida Kiisk, kes võttis selle ameti enda õlule 1967. aastal, edastas mõõtmisandmeid 2001. aastani, olles üks pikaaegsemaid praeguse keskkonnaagentuuri eelkäija kaastöölisi.

Vaid vee vooluhulga mõõtmisel tuleb teha käsitööd. Selleks sõidavad Pärnust kohale keskkonnaagentuuri töötajad, kes lasevad jõkke kaugjuhitava paadi, mille lasermõõdikud registreerivad edasi-tagasi üle ligemale 50meetrise jõe sõites vooluhulga. Madala veetasemega on see umbes 50 kuupmeetrit sekundis, suurvee ajal võib küündida 800 kuupmeetrini.

Seda, kas vesi on kõrge või madal, võib hinnata ka palja silmaga, aga Oore hüdromeetriajaamas kogutavate andmete väärtus on see, et need pannakse kirja kuupäevaliselt ja kahe sentimeetri täpsusega.