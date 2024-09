PILDID Võimas vaatepilt: põllul kluugutas üüratu sookurgede parv

Pärnu Postimehe fotograafi kaamera ette jäid Paikuse kandis põllule kogunenud kümned sookured, kes asusid taeva all ühte- ja teistpidi tiirutama. Linnuteadlane selgitab, miks linnud nõnda parves ringlevad ja kas on tõepõhi all rahvatarkusel “kured läevad, kurjad ilmad”.