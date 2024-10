Kilingi-Nõmme klubi juhatab endine ajakirjanik

Põltsam lõpetas 1994. aastal Kilingi-Nõmme keskkooli ja õppis Tartu ülikoolis eesti filoloogiat. Ta on töötanud Pärnu Postimehes ajakirjanikuna ja pälvinud üleriigilise tunnustuse päevajutuga "Eestlast tunneb käpikutest".

Kirjastaja ja koolitajana tuntud Põltsam on toimetanud raamatuid ning koostanud "Rõõmsa meele käsiraamatu". Kuus aastat juhatas ta endises Paikuse vallas, nüüdses Pärnu linnas, Seljametsa külas muuseumi ja rahvamaja.

Ajalehes Saarde Sõnumid märgib Põltsam, et tema esimesed muljed Kilingi-Nõmme klubist on head, sest siin on hästi toimiv meeskond ja toimub palju üritusi.