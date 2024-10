Tervise Paradiisi valveinstruktoreid koolitas merepäästja

Veekeskuse juhataja Karl-Erik Kõrge rääkis kohtusaalis, et valveinstruktorite sobivust hindab Gert Kuusik, kellel on ligemale 20aastane kogemus. Kõrge kirjeldas, kuidas uute töötajate puhul teeb Kuusik neile katsed, kuid need on aja jooksul muutunud. Kui varem testiti ujumisoskust ja paluti töölesoovijal nelja meetri sügavusest basseinist asju ära tuua, siis nüüd on katsed leebemad. Testitakse, kas inimene suudab üldse minna niivõrd sügavasse vette. Leevendust põhjendatakse rõhu talumisega.