Tervise Paradiisi vaneminstruktori arvates poleks isegi tema suutnud antud olukorras uppujat päästa

Kui mullu 11. märtsil uppus Tervise Paradiisis nelja meetri sügavuses basseinis 27aastane Kristjan, jälgis parasjagu basseini läheduses veekeskuses toimuvat sealne administraator, kelle Tervise Paradiisi vaneminstruktor Gert Kuusik oli valveinstruktorit asendama määranud. Kuusik tõdes kohtus risküsitlusel, et ta pole kindel, kas tema suutnuks sellises olukorras inimese elu päästa. Hoolimata sellest, et tal on 19 aastat instruktori staaži.