Pootsis suri mees vingumürgistusse

Päästeameti pressiesindaja kinnitusel sai häirekeskus kell 17.20 teate, et Pootsi külas on majapidamises tuba vingu täis ja põrandal lebab teadvuseta mees. Koju jõudnud naine avas ruumide tuulutamiseks aknad ja üritas elukaaslast majast värske õhu kätte viia, kuid see ei õnnestunud.