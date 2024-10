Lahutusest, kärgperedest, ärevusest, nutisõltuvusest ehk Lapsevanemaid oodatakse vestlusõhtutele

Delgado tõi esile, et tugigrupid ja grupiteraapiad eeldavad regulaarset osalemist, ent kõigile ei pruugi need sobida. Seega on juba aastaid tehtud ka selliseid toetavaid vestlusringe, kuhu saab kiirete kohustuste kõrvalt korraks sisse hüpata, kui teema kõnetab. Tegu ei ole loengutega, osalejad on oodatud küsima ja oma kogemusi jagama.