Saima Soobardi jutu järgi on tema pere, mees ja täiskasvanud tütar aru saanud, et ega pidurdada ole mõtet. "Kui inimene tahab õppima minna, siis ta läheb. Nad mõistsid, et seda on tegelikult vaja. Tütar töötab Tartu ülikoolis ja tema oli selle viimase õppimise puhul hooandja-julgustaja," kiidab Pärnumaa aasta õppija pereliikmest toetajat ja möönab, et töö kõrvalt õppida pole lihtne. "Kindlasti on olnud keerulisi ja raskeid aegu eksamitega. Kõik ei lähe nii libedasti, kui samal ajal ka töötad. Aga alati oli, kellele toetuda."