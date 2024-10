Teise astme kohuski jättis Metsküla algkooli sulgemise otsuse jõusse

Ringkonnakohus nõustus halduskohtu seisukohaga, et vallavolikogu ei pidanud kooli sulgemise eel hindama iga õpilase isiklikku olukorda, näiteks koolitee pikkust. Kaebajatel ei ole seadusest tulenevat õigust nõuda neile meelepärases asukohas või meelepärase õppekorraldusega kooli tegevuse jätkamist. Ühtlasi ei leidnud kohus alust väitel, et Lääneranna vald ei suuda tagada õpilaste transpordi korraldust uue kooli ja kodu vahel mõistliku aja jooksul.

Samuti nõustus ringkonnakohus halduskohtu seisukohaga, et riiklikule õppekavale vastava hariduse, sealhulgas vajalike tugi- või lisateenuste pakkumine on kohaliku omavalitsuse kohustus ning pole usutav, et Lääneranna vald ei saaks selle kohustustega Metsküla algkooli sulgemise järel hakkama.

Ringkonnakohus möönis, et praegu Lihulas asuva koolihoone seisukord on halb ning vallavolikogu otsus, optimeerida haridusvõrku ja suunata säästetud vahendeid uue koolimaja ehitamiseks, on mõistlik.

Ringkonnakohus märkis, et vallavolikogu ei pidanud oma otsuses ära põhjendama seda, et konkreetselt Metsküla algkooli sulgemine on vältimatu, vaid piisas sellest, et vallavolikogu näitas ära ratsionaalse arutluskäigu, mille alusel aitab koolide arvu vähendamine hoida kokku kulusid ja tõsta hariduse kvaliteeti ja õppetingimusi nendes koolides, mis alles jäävad.

Otsus ei ole jõustunud, seda võib vaidlustada Riigikohtus hiljemalt 30 päeva jooksul.