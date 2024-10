PILDID Pärnakad ehtisid halloween‘i puhul kodu ja kehastusid tontideks

Halloween on lühenenud nimetusest pühakutepäeva laupäev ehk All Hallows‘ Eve. Halloween on õigupoolest kombinatsioon paljudest tavadest, millest tähtsamad on vana keldi püha Samhain, pühakute- ja hingedepäev. Ameerikasse jõudis halloween koos sisserännanud iirlastega, kuid tänapäeval kuuluvad tähtpäeva juurde maskeraad, õõvarid, kummitusmajad, tondijutud, ennustamine, kõrvitsalaternad, kommiküsimine.