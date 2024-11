Hundid viisid koduhoovist koera

Rütavere külas põldude vahel majas elava teise pereliikme Ivari kirjelduse kohaselt lasi vanaema hommikul kella viie paiku koera majast välja nagu iga päev. Memm kuulis ühel hetkel, et koer haugub kurjalt, aga seejärel haukumine lakkas. See, et midagi on juhtunud, sai selgeks kohe, sest koer enam tagasi ei tulnud. Vanaema leidis lemmiku surnukeha 800–900 meetrit eemalt põllult puhtaks sööduna. "Vaatas, et linnud on ühe koha peal, siblivad põllu peal ja läks vaatama," rääkis Ivar.