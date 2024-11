Sindi raekojale leiti viiendal katsel ehitaja

Hanke võitnud Viljandi ettevõtte kasuks rääkis mõistagi hind: Sindi raekoda lubatakse valmis ehitada 1,19 miljoni euroga. Vallale läheb see maksma koos käibemaksuga 1,45 miljonit eurot.

Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõuniku Lauri Luide sõnutsi on valla vaatest hea seegi, et sama ehitajaga on neil positiivne kokkupuude ajast, kui ehitati Tori hobusekasvanduse talle.