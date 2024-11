Koduotsija Aastaid ajutise peavarjuga leppinud Margaret otsib oma diivanit ja semusid

Kolmeaastane kassipiiga sattus varjupaika Audru alevikust. Väikest kasvu pehme karvaga triibik on umbes aasta saanud olla hoiukodus. See on parem variant kui varjupaik, kuid siiski mitte püsiv. Hoiukodusse kolimise järel on ta varjupaiga töötajate sõnutsi teinud läbi suure arengu: inimest enam ei pelga ja on hinnatud mängukaaslane teistele kassidele.